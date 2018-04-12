أفيال ترش تايلاند بالمياه

الشارقة 24 – رويترز:

في أجواء يسودها المرح، انطلق مهرجان سونجكران في مقاطعة ايوثايا القديمة في تايلاند، بمشاركة الأفيال والسكان المحليين وزوار أجانب لتبادل رش المياه.

وزُينت أجسام الأفيال بالكامل برسومات لزهور زاهية الألوان، وتجمع حولها سائحون ومتطوعون حمل بعضهم دلاء المياه بينما حرص آخرون على التقاط الصور التذكارية.

وعبر سائح بريطاني يدعى مات عن رأيه في المهرجان: "المهرجان مبهر حقاً وليس لدينا مثله في بلدنا.. وبالتالي يعد الوجود عن قرب من الأفيال ورؤيتها وهي ترش الجميع بالمياه أمراً مثيراً".

ويُقام مهرجان سونجكران في دول جنوب شرق آسيا ومن بينها ميانمار ولاوس وكمبوديا.