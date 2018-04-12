الصم والبكم يجدون ضالتهم في الأبيض المتوسط

الشارقة 24 – رويترز:

فئة خاصة من الزبائن يجدون ضالتهم في هذا المقهى الذي يقدم لهم خدماته بمدينة الإسكندرية الساحلية المصرية دون عناء.

فعلى الرغم من عدم تلقي العاملين في المقهى تدريباً رسمياً على التعامل بلغة الإشارة، فإنهم يعرفون جيداً كيف يقدمون خدماتهم لعملاء مقهاهم من الصُم والبُكم.

ومن هنا، اشتهر المقهى بكثرة رواده من هذه الفئة والذين يحضرون إليه خصيصاً للعب الطاولة والدومينو والاستمتاع بتدخين الأرجيلة.

وذاع صيت مقهى علي الهندي خلال العقد الماضي بأنه مكان مريح وممتع للصم والبكم رغم افتتاحه للزبائن منذ خمسينيات القرن الماضي، فالعاملون بالمقهى أتقنوا، على مر الزمن، التواصل مع الصم والبكم ويعملون بتفان على خدمتهم وتوفير سُبل الراحة لهم.

وأصبح الآن لزبائن المقهى والعاملين به لغتهم الخاصة في التعامل التي تُبّسط عملية الطلب اعتماداً على مجموعة من الإشارات باليد بشكل يمكن فهمه بسهولة.

كما يفهم رواد المقهى من غير الصم والبكم أيضاً الإشارات المستخدمة والتي يصعُب وجودها في أماكن أخرى، ومن بينهم محام متخصص في قضايا الصُم والبكم يدعى محمد جبر والذي يقول إنهم يشعرون بالراحة لوجودهم في هذا المقهى، أكثر من أي مقهى آخر في المدينة.