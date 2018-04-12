ريتز باريس يطرح مقتنيات بـ 12 مليون يورو في مزاد

الشارقة 24 – رويترز:

ما يقرب من 3500 قطعة من مقتنيات فندق ريتز بالعاصمة الفرنسية باريس ستعرضها دار مزادات أرتكوريال هذا الشهر، بعد أن خضع الفندق الفاخر لعملية تجديد شاملة استمرت 4 سنوات قبل أن يعاد افتتاحه في يونيو 2016، ولم يعد بداخله أماكن تستوعب هذا الحجم الهائل من المقتنيات.

القطع المعروضة في المزاد قد تصل حصيلة بيعها إلى 12 مليون يورو وتشمل أسرة وأرائك تعود لحقبة الثلاثينيات، ومعروضات كثيرة منها مقتنيات ضمها الجناح الذي كانت تقيم فيه مصممة الأزياء كوكو شانيل.

ويقول ستيفان أوبير المسؤول في دار مزادات أرتكوريال، إن فندق ريتز كان يحتل مكانة خاصة لدى شانيل التي أقامت به لـ 10 سنوات، فقد وجدت راحتها فيه وكان لها عاداتها الخاصة بل إنها توفيت فيه.