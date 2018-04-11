ياباني يبلغ من العمر 112 عاماً هو أكبر معمر في العالم

الشارقة 24 – رويترز:

أقرت موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية بأن الياباني ماسازو نوناكا الذي يبلغ من العمر 112 عاماً هو أكبر معمر في العالم حالياً، وأقامت احتفالاً بهذه المناسبة بمقاطعة هوكايدو في اليابان.

إنه الياباني ماسازو نوناكا الذي يبلغ من العمر 112 عاماً، والذي أقامت له موسوعة جينيس احتفالاً بهذه المناسبة في آشورو بمقاطعة هوكايدو في اليابان.

وقالت جينيس إن نوناكا ولد في 25 يوليو عام 1905، أي قبل انتهاء الحرب الروسية اليابانية بـ 42 يوماً.

نوناكا، الذي عمل في ريعان شبابه مزارعاً وحطاباً، كان يدير منتجعاً يضم عيوناً حارة في أشورو مسقط رأسه، وله ولدان و3 بنات.

وتشرح وثيقة تحتفظ بها هيئة الخدمة الاجتماعية المحلية كيف كان نوناكا يغمر نفسه في الينابيع الساخنة الغنية بالكبريت، وتشير إلى أن لديه نهما شديداً لتناول الحلويات، وخاصة كعكة الفراولة.

إلا أن المعمر الياباني لم يأكل سوى الكريمة المخفوقة من الكعكة التي قدمتها موسوعة جينيس له خلال الاحتفال، نظراً لعدم قدرته على تناول الأطعمة الصلبة.