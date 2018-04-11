فرنسا تبدأ تشغيل أول خط حافلات كهربائية للمسافات الطويلة

الشارقة 24 – رويترز:

دشنت فرنسا أول خط حافلات كهربائية للمسافات الطويلة في العاصمة باريس، وسيبدأ توفير خدمة النقل بصفة يومية اعتباراً من 12 إبريل.

تنتمي هذه الحافلة إلى أول خط حافلات كهربائية للمسافات الطويلة في العالم، والذي دشنته فرنسا في العاصمة باريس هذا الأسبوع.

وقدمت شركة "فليكسباص" حافلتها ذات اللون الأخضر عند برج إيفل، وستبدأ توفير خدمة النقل بصفة يومية اعتباراً من 12 من إبريل.

وتربط الخدمة العاصمة الفرنسية بمدينة أميان في شمال البلاد، وهي رحلة لمسافة 160 كيلومتراً ستستغرق أكثر من ساعتين بقليل.

الحافلة التي تتسع لـ 49 راكباً بها كل مميزات المركبات الكهربائية، فهي لا تصدر انبعاثات، كما أن حركتها أكثر سلاسة من نظيرتها التي تعمل بالوقود.

وتستطيع الحافلة السير لمسافة 250 كيلومتراً كحد أقصى ويستغرق شحن بطاريتها 5 ساعات.