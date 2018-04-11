فنان هندي يستلهم أعماله من أدوات المطبخ

الشارقة 24 – رويترز:

يأخذ جوبتا زوار معرضه في رحلة إلى الهند حيث استلهم أعماله من مفردات الحياة اليومية هناك، والتي تتراوح من أدوات الطبخ إلى علب الشطائر والدراجات وعربات الأمتعة.

وقدم جوبتا عملاً فنياً عبارة عن دراجتين مطليتين بالبرونز والكروم، وضعت فوقهما علبتان لتعبئة الألبان، قائلاً إنهما يرمزان إلى البائع الذي كان يصطحب بقرته معه لحلبها وبيع لبنها لزبائنه في المنازل في الهند، والذي تحول الآن إلى بائع يقوم بتوزيع الألبان على الزبائن باستخدام دراجة هوائية أو دراجة نارية، وأطلق جوبتا على هذا العمل الفني اسم "بقرتان".

ويعرض جوبتا عربات أمتعة تحمل حقائب وحشايا مصنوعة من البرونز والألومنيوم، وأطلق على هذا العمل "عربة البحار السبعة"، في مشهد يذكر بالهجرة والمتعلقات التي يأخذها الناس معهم لبدء حياة جديدة.