غناء طريق سريع يعد نشازاً لسكان قرية هولندية

الشارقة 24 – رويترز:

تمر السيارات على خطوط مرسومة على إحدى الطرق السريعة بقرية في شمال هولندا فتصدر لحناً موسيقياً بصورة مستمرة، مما يسبب إزعاجاً لسكان القرية بل ويحرمهم من النوم.

فقد صممت "خطوط الضجيج" المرسومة على هذا الطريق لإضفاء نوع من البهجة على الرحلات المارة عليه، فإذا كانت السيارات تسير وفقاً للسرعة المحددة وهي 60 كيلومتراً فإن الطريق سيصدر لحن النشيد الوطني لمنطقة فريسلاند، والتي تقع إلى الشمال من هولندا وتتميز بلغتها وثقافتها المختلفة عن بقية أنحاء البلاد.

لكن الأصوات الصادرة عن احتكاك السيارات مع تلك الخطوط تسبب إزعاجاً كبيراً لسكان قرية جيلسوم القريبة من الطريق السريع، إذ أنهم يقولون إنها خلقت نوعاً من النشاز المستمر بلا انقطاع، الأمر الذي يحرمهم من النوم طوال الليل.

وقالت صحيفة محلية إن السلطات في منطقة فريسلاند وافقت على إزالة "خطوط الضجيج"، في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.