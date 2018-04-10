"صيدا" تحيي أصناف الجدات

الشارقة 24 – رويترز:

نظمت مدينة صيدا بجنوب لبنان مهرجاناً للمأكولات التراثية قدمت فيه مأكولات أصناف طعام وحلوى من تراث صيدا ولبنان أعدها سكان محليون.

بملاعق خشبية التفوا حول طاولة طعام طولها نحو 10 أمتار لتقديم حلوى "راحة" لزوار مهرجان المأكولات التراثية في مدينة صيدا بجنوب لبنان.

وتشتهر المدينة بهذه الحلوى التي تُحضر أساساً من هلام من النشا والسكر، وغالباً مع فواكه مقطعة أو مكسرات.

واستكشف أناس احتشدوا في شوارع المدينة طوال يوم الأحد، وأكلوا أصناف طعام وحلوى من تراث صيدا ولبنان أعدها سكان محليون.

قال كامل كذبر أحد منظمي المهرجان إن القائمة تضمنت أصناف طعام انقرضت وأخرى يعرفها الناس ويرغبون في استعادة ذكرياتهم المرتبطة بها.

ويشهد المهرجان أيضاً زيارة كبار السن الذين يتذكرون بهذه الأكلات الشعبية أيام شبابهم في هذه الشوارع القديمة، ومع الأكلات القديمة يستمتع الجميع بعروض موسيقية تراثية وهم يتناولون الطعام.