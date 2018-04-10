"أفكسيس" يعالج النوادر ويدر المليارات

الشارقة 24 – رويترز:

تسعى شركة نوفارتس السويسرية للأدوية إلى اتخاذ خطوات جديدة في مجال العلاج الجيني من خلال شراء شركة أفكسيس مقابل 8.7 مليار دولار.

وبشراء أفكسيس تضم نوفارتس إلى منتجاتها علاجاً لمرض نادر يمكن أن يدر عليها مكاسب بمليارات الدولارات.

وتعكس صفقة الاستحواذ زيادة في الاهتمام بإبرام صفقات في قطاع التكنولوجيا الحيوية، بينما تسعى شركات الأدوية لكبرى لامتلاك أصول جديدة واعدة لتعزيز مبيعاتها.

ومن المتوقع إتمام الصفقة في منتصف العام الجاري.

وتتوفر الأموال اللازمة لتحقيق ذلك لفاس ناراسيمهان الرئيس التنفيذي لشركة نوفارتس، الذي تولى رئاسة الشركة في الأول من فبراير، وافق مؤخراً على بيع حصة شركته في مشروع للرعاية الصحية لجلاسكوسميثكلاين مقابل 13 مليار دولار.

ويعول ناراسيمهان الآن على دواء مهم تنتجه أفكسيس لعلاج ضمور العضلات الشوكي، بالإضافة إلى خبرات الشركة في العلاج الجيني وإمكانياتها التصنيعية لتعزيز أنشطة نوفارتس في مجال علم الأعصاب.

وقالت الشركة إن الصفقة ستؤثر قليلاً على عائد التشغيل في 2018 و2019 بسبب تكاليف البحث والتطوير، لكنها ستسهم بقوة في تحقيق أرباح عام 2020 مع زيادة المبيعات.