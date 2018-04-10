لأول مرة في تاريخ مجلس الشيوخ الأميركي.. عضوة تضع مولودة

الشارقة 24 - د ب أ:

لأول مرة في تاريخ مجلس الشيوخ الأميركي، على مدار أكثر من 200 عام، وضعت عضوة بالمجلس مولودة.

وأعلنت السيناتور تامي داكويرث، يوم الإثنين، عن ولادة ابنتها الثانية، واسمها ميل بيرل بولسبي.

وأعلنت داكويرث، وهي سيناتور عن ولاية إلينوي، وأحد المحاربين القدماء في الحرب في العراق، الولادة على موقع فيسبوك.

وداكويرث "50 عاماً"، ضابطة متقاعدة في الحرس الوطني في إلينوي برتبة ليفتنانت كولونيل، كانت قد فقدت ساقيها كقائدة لمروحية في العراق عام 2004.

وكانت داكويرث قد أنجبت طفلها الأول أبيجيل، في عام 2014 عندما كانت عضوة في مجلس النواب.

وقالت داكويرث، وهي ديموقراطية: إنها وزوجها بريان وأبيجيل "سيكونون أكثر سعادة" باستقبال ميل بيرل.