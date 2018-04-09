"سيمفونية البحار" تشق زرقة الأندلس

الشارقة 24 – رويترز:



بدأت الباخرة العملاقة "سيمفوني اوف ذا سيز" أو "سيمفونية البحار" أكبر باخرة سياحية في العالم، أولى رحلاتها رسمياً من برشلونة بإسبانيا.



الباخرة العملاقة التي تعتبر أحدث بواخر شركة "رويال كاربيان" الأميركية للسفن السياحية، يزيد وزنها على 228 ألف طن، ويمكنها أن تحمل على متنها ما يصل إلى 6680 راكباً.



ومن برشلونة تتوجه "سيمفونية البحار" إلى بالما دي مايوركا، لتبحر بعد ذلك إلى بروفينس الفرنسية ومنها إلى فلورنسا وبيزا وروما ونابولي في إيطاليا.



إلا أن العشرات من المحتجين الغاضبين خرجوا في مظاهرات ضد هذه البواخر السياحية والسياحة عموماً في برشلونة، إذ يقولون إن هذه البواخر السياحية تلحق ضرراً بأحياء المدينة وتؤثر على جودة الهواء فيها، كما أن المدينة تكتظ بأعداد ضخمة من السياح، ما يؤدي لتردي الحياة فيها.