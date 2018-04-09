مغامر الدب الأبيض على ظهر دراجة

الشارقة 24 – رويترز:



بدأ مغامر مصري اسمه محمد نوفل هذا الأسبوع رحلة إلى روسيا على ظهر دراجة، ليتسنى له تشجيع منتخب بلاده لكرة القدم في نهائيات كأس العالم في يونيو ويوليو.



وودع نوفل ذو الـ 24 عاماً والدته وعائلته في ميدان التحرير بوسط القاهرة، وبدأ رحلته برفقة مجموعة من راكبي الدراجات والأصدقاء، السبت.



ويأمل نوفل أن يصل إلى موسكو بعد هذه الرحلة التي يتوقع أن تستمر لـ 65 يوماً لكي يشاهد أول مشاركة لبلاده مصر في نهائيات كأس العالم لكرة القدم منذ 28 عاماً، إذ كانت آخر مرة شارك فيها المنتخب المصري في كأس العالم عام 1990 في إيطاليا.