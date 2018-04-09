مزاد "فن الطلاق" بـ 3 ملايين دولار

الشارقة 24 – رويترز:



عربة على الطراز الروماني وساعة يد رولكس ذهبية وحزام سترة مصنوعة من الجلد وكمان عمره 128 عاماً مقتنيات النجم الأسترالي راسل كرو، التي حققت أكثر من 2.8 مليون دولار عند بيعها في مزاد بمدينة سيدني الأسترالية.



المزاد حمل عنوان "فن الطلاق" أقيم احتفالاً بذكرى مرور 15 عاماً على زواج كرو السابق من الممثلة دانييل سبنسر وعيد ميلاد كرو الـ 54.



واشتمل المزاد على حوالي 200 من مقتنيات كرو من بينها أزياء واكسسوارات استخدمها في بعض أشهر أفلامه مثل "جلادياتور" و"ماستر آند كوماندر" و"إل.إيه كونفيدينشال".



وقالت دار سوذبيز للمزادات إنه تم بيع عدد من الممتلكات بأكثر من القيمة التقديرية لها بما في ذلك زوج من الأصفاد المعدنية ظهر به كرو في فيلم "جلادياتور" وبيع بنحو 30 ألف دولار.



كما بيعت نسخة طبق الأصل من العربة التي استخدمت في نفس الفيلم الذي فاز عنه كرو بجائزة أوسكار "أفضل ممثل" بما يصل إلى 50 ألف دولار.