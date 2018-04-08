زهور النرجس تعرقل السير

الشارقة 24 – رويترز:

في محاولة لإلقاء الضوء على ما يصفه أحد سكان بروكسل بالحالة المتردية للعديد من شوارع العاصمة البلجيكية، يزرع أنطون شورمانس زهوراً في الحفر التي تنتشر في شوارع المدينة، وهو حاملاً حقيبة مليئة بالزهور والطمي، وفي يده إناء صغير من البلاستيك لرش المياه، ويجوب شوارع المدينة ليزرع النرجس البري أو نبتة إبرة الراعي في كل حفرة يمر بها، متحدياً في بعض الأحيان المرور الكثيف للوصول إلى وسط الشوارع المزدحمة.



ومن أمام كاتدرائية في بروكسل حيث زرع عدداً من الزهور، قال شورمانس الذي يبلغ 29 من العمر: "إن هذه الحفر مصدر إزعاج للمشاة وراكبي الدراجات وقائدي السيارات على حد سواء".

وتوقف كثيرون لالتقاط صور للزهور المزروعة في الحفر بهواتفهم واتفق الكثيرون على أن تلك الحفر صارت تمثل مشكلة.

أما فابيان جرايمس، وهو سائح من كندا، فيعتقد أن الناس يجب ألا يعتمدوا على مجرد كتابة الرسائل وتمني أن يبادر أحدهم بعمل شيء، مضيفا ًأنهم قادرون على الخروج إلى الشارع والقيام بشيء فعال، وأن يجعلوا مدينتهم أجمل ويحثوا الناس على إحداث تغيير.

شورمانس، الذي انتقل للعيش في بلجيكا قادماً من هولندا قبل 7 سنوات، قال إن احتجاجه بالزهور حقق قدراً من النجاح بالفعل إذ اقتنع مجلس بلدية المدينة بالتحرك، وأضاف أنه جرى إصلاح حفرة بعد يومين من زرع الزهور فيها.