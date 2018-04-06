قردة في ماليزيا تدخل المدرسة لتلقي دورة تدريبية

الشارقة 24 – أ ف ب:

يمسك قرد مكاك صغير بإحدى ثمار جوز الهند المعلقة على قطعة خشبية قرب الشجرة، ويهز بها حتى تقع أرضاً، في نصر بسيط لهذا الحيوان، الذي يتدرب في مدرسة ماليزية متخصصة في تعليم القردة كيفية مساعدة المزارعين على الحصاد.

تدرّبت آلاف القردة على جني المحاصيل خلال العقود الأربعة الماضية، على يد رجل ملقّب بالجدّ وان، في بلدة صغيرة في شمال ماليزيا.

وبمقابل بدل مالي بسيط، يرسل أشخاص من أنحاء البلد كافة قردتهم إلى هذه المدرسة الشهيرة، حيث توضع سلاسل صغيرة حول عنق الحيوان، لتدريبه على تسلق شجر النخيل، وأيضاً قطف حبات جوز الهند.

وقد أثار هذا النوع من التدريبات في السابق موجة احتجاجات في أوساط مجموعات الدفاع عن الحيوانات، التي نددت بقساوة هذه الممارسات، غير أن الجدّ وان يشدد على أنه يحسن معاملة "تلاميذه".

ويقول الرجل البالغ من العمر 63 عاماً واسمه الحقيقي وان إبراهيم وان مات "هذه القردة هي بمثابة أولادي، وعندما تسقط الفواكه، نعبر لها عن حبنا".

وهو يدرّب قردة المكاك من نوع ذيل الخنزير المتوسطة الحجم، والمنتشرة بكثافة في ماليزيا، وجزء من إندونيسيا، وجنوب تايلاند، في حيّز مخصص لهذه التمارين، مؤلف من أشجار نخيل ومنصات خشبية تعتليها القردة.

والغابات المطيرة هي الموطن الطبيعي لهذه القردة، التي باتت تنتقل إلى المدن والبلدات بشكل متزايد، بسبب تفشي قطع الأشجار وتعدّي البشر على مواطنها.

وبدأ وان إبراهيم يعتني بتدريب قردة المكاك عندما كان في مطلع عقده الثالث، ورأى قردة تتسلق أشجار النخيل لقطف ثمارها.

وكان الأمر مجرّد هواية، لكن سرعان ما ذاع صيته وبدأ أشخاص من أصقاع البلد كافة، يرسلون إليه قردتهم ليدرّبها في بلدة بادانغ هالبان الصغيرة، في شمال البلد.

ويشكل جوز الهند محور تجارة نشطة في ماليزيا المدارية، التي تنتج 700 مليون حبة من هذه الفواكه، كلّ سنة، وفيها عدد لا يحصى من المزارعين الصغار الذين يستعينون بالقردة لأعمال الحصاد الشاقة.

وقد تتراوح مدّة تدريب الحيوانات على هذه الأنشطة، بين بضعة أيام وشهر، بحسب القرد نفسه، على ما يصرّح وان إبراهيم.

وعندما يصبح القرد جاهزاً لهذه المهام، يمكنه أن يقطف 800 حبّة جوز هند في اليوم الواحد، ويعتبر الجدّ وان أن الكلفة المحددة لهذه الدورة التدريبية بمئة وخمسين رينغيت "قرابة أربعين دولاراً"، هي منصفة ومنطقية.

وتمتدّ هذه الدورة التدريبية على عدّة مراحل، أولّها تمرين القردة على هزّ جوز الهند المعلّق على شجرة، في محاكاة لعملية قطف الثمار.

ثمّ تدرّب الحيوانات على سحب الثمار، لتتمرّن أخيراً على تسلّق هذا النوع من الشجر.

يملك مات علي زكريا مزرعة لجوز الهند في بلدة بادانغ رنغاس على بعد أكثر من 300 كيلومتر عن بادانغ هالبان، وهو يشيد بأسلوب وان إبراهيم في تدريب هذه الحيوانات.

ويؤكد "رأيت آخرين يدرّبون قردة المكاك، ويرمون الحيوانات في النهر إن لم تقطف الثمار".