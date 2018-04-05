"غزال أسود" يسجن النجم الهندي سلمان خان

الشارقة 24 – رويترز:

قضت محكمة هندية، الخميس، بسجن نجم بوليوود سلمان خان، خمس سنوات بتهمة الصيد غير المشروع، الأمر الذي قد يعطل مسيرة واحد من أكثر الممثلين شعبية في الهند.

وأدين خان (52 عاماً) بانتهاك قانون الحياة البرية بقتل غزال أسود، وهو من الأنواع التي تستوطن شبه القارة الهندية والمهددة بالانقراض، في قضية ترجع لعام 1998.

وبرأت المحكمة أربعة ممثلين آخرين كانوا متهمين في القضية نفسها.

وقال ممثل الادعاء ماهيبال بيشنوي للصحافيين خارج المحكمة بولاية راجاستان في غرب البلاد "صدر أمر اعتقال باسمه وسيرسل إلى السجن المركزي".