أقدم حالات إصابة بالسرطان تُكتشف في مومياوات بمصر

الشارقة 24 – رويترز:

اكتشف باحثون أقدم حالات إصابة معروفة بمرض سرطان الثدي والنخاع الشوكي المتعدد في هياكل مومياوات بالمقبرة الفرعونية في قبة الهواء بأسوان في مصر، وذلك بعد فحص اثنين من المومياوات عُثر عليهما في المقبرة.

وأجرى باحثون بقيادة البروفيسور ميجيل سيسيليو بوتيلا لوبيز من جامعة غرناطة أشعة بالتصوير المقطعي للعظام في وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى أسوان الجامعي، وخلصوا منذ ذلك الحين إلى تحليل النتائج بشكل مفصل.

وتتسبب الطرق التقليدية لتحليل المومياوات في خسارة الكثير من الغطاء الملفوفة فيه المومياء، وتدمير جزئي للهيكل.

كما أن تقنيات المسح المقطعي هي أكثر دقة في الحصول على معلومات تتعلق بدواخل المومياوات، والتوصل إلى تفاصيل دقيقة بشأن الملابس وتقنيات التحنيط المستخدمة.

واستخدم فريق الباحثين نفس تقنية الأشعة المقطعية في فحص اثنين من المومياوات، حالتهما سليمة ومحفوظتان جيدا وتعودان للفترة الأخيرة في مصر القديمة وهما لغلام وفتاة.

وخلص فريق الباحثين، الذي ضم علماء من جامعة جين الإسبانية ومستشفى كامبوس دي لا سالود بغرناطة، بعد فحص الهياكل العظمية لمرضى السرطان، والتي كانت ملفوفة في ضمادات، خلص التحقيق إلى أن الأنثى توفيت بسرطان الثدي منذ نحو 2000 عام قبل الميلاد، بينما توفي الغلام بسرطان النخاع الشوكي المتعدد، وهو نوع من سرطان نخاع العظام، بعدها بنحو 200 سنة.

وقال بوتيلا لوبيز إن النتائج مُذهلة جداً في أن داء السرطان مماثل لما يعاني منه المرضى حالياً، وتابع أن من الضروري توضيح وجود السرطان بالفعل في ذلك الزمن، وأنه بصورة أو بأخرى شيء متأصل في جسم الإنسان.

وتعتبر هذه أول مرة يجري فيها اكتشاف آثار للمرض في مومياوات من ذلك العصر الفرعوني المتأخر.