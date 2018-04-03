اكتشاف أبعد نجم تم رصده حتى الآن

الشارقة 24 – وام:

اكتشف العلماء أبعد نجم تسنت رؤيته حتى الآن، وهو نجم أزرق عملاق يقع في منتصف الكون تقريباً، وأطلقوا عليه "إيكاروس"، وهو اسم الشخصية الأسطورية اليونانية القديمة.

وقال باحثون، الإثنين، إنهم استخدموا تلسكوب إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" هابل لرصد هذا النجم الذي يفوق ضوؤه الشمس مليون مرة وحرارتها مرتين، ويقع على بعد 9.3 مليار سنة ضوئية عن الأرض، وهو من نوع النجوم التي يطلق عليها اسم النجوم الزرقاء العملاقة، ويقع في مجرة حلزونية بعيدة ويبعد ما لا يقل عن 100 مرة عن أي نجم تم رصده في السابق.