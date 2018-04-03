يقع في منتصف الكون

اكتشاف أبعد نجم تم رصده حتى الآن

  • الثلاثاء 03, أبريل 2018 في 10:47 ص
في إنجاز جديد لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، رصد العلماء أبعد نجم تسنت رؤيته حتى الآن، يقع في منتصف الكون تقريباً، وأطلقوا عليه "إيكاروس"، وهو اسم الشخصية الأسطورية اليونانية القديمة.
الشارقة 24 – وام:
 
اكتشف العلماء أبعد نجم تسنت رؤيته حتى الآن، وهو نجم أزرق عملاق يقع في منتصف الكون تقريباً، وأطلقوا عليه "إيكاروس"، وهو اسم الشخصية الأسطورية اليونانية القديمة.
 
وقال باحثون، الإثنين، إنهم استخدموا تلسكوب إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" هابل لرصد هذا النجم الذي يفوق ضوؤه الشمس مليون مرة وحرارتها مرتين، ويقع على بعد 9.3 مليار سنة ضوئية عن الأرض، وهو من نوع النجوم التي يطلق عليها اسم النجوم الزرقاء العملاقة، ويقع في مجرة حلزونية بعيدة ويبعد ما لا يقل عن 100 مرة عن أي نجم تم رصده في السابق.