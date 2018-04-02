اليابان تستخدم الروبوت في رعاية كبار السن

الشارقة 24 – رويترز:

الروبوت خير جليس لكبار السن في اليابان فمع التزايد السريع لأعداد المسنين في المجتمع مقابل تراجع العمالة في مجال رعاية المتقدمين في العمر، أصبح الروبوت لا غنى عنه للعناية بهم.

فهنا في دار شين-تومي لرعاية المسنين في طوكيو، يعتني نحو 20 نوعاً مختلفاً من الروبوتات بالنزلاء كبار السن، وتأمل الحكومة أن تصبح الدار نموذجاً يحتذى به في المستقبل.

وتساعد الروبوتات المسنين في العديد من الأنشطة مثل التواصل معهم عبر إقامة محادثات بسيطة وممارسة التدريبات الحركية، وكذلك الحفاظ على مهاراتهم المعرفية والذهنية وتوفر لهم الصحبة، في الوقت الذي يحتاجون فيه إلى جليس يؤنس وحدتهم كما تقول كازوكو يامادا.