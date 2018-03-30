رائدا فضاء أميركيان يسيران في الفضاء

الشارقة 24 - د ب أ:



أدى رائدا فضاء أميركيان، هما درو فويستل، وريكي أرنولد، اللذان وصلا إلى محطة الفضاء الدولية منذ أقل من أسبوع، عملية سير في الفضاء، يوم الخميس، لإجراء أعمال صيانة.



وقالت وكالة الفضاء والطيران الأميركية "ناسا": إن عملية السير في الفضاء أجريت لتركيب معدات اتصالات لاسلكية، وتبديل كاميرات الفيديو الخارجية، وإزالة الخراطيم القديمة من معدات التبريد.



ووصل فويستل وأرنولد ورائد الفضاء الروسي أوليج أرتيمييف إلى المحطة، يوم الجمعة الماضي، ومعهم كرة قدم سيتم الاستعانة بها في المباراة الافتتاحية لمونديال روسيا لكرة القدم، في يونيو المقبل.



وكانت مهمة السير في الفضاء، المقرر لها أن تستمر ست ساعات ونصف الساعة، هي رقم 209 لدعم جهود التجميع والصيانة في المحطة، وكانت رابع عملية سير في الفضاء تتم خلال العام الجاري.



ويقوم رواد الفضاء بالمحطة، التي تدور على ارتفاع حوالي 400 كيلومتر عن سطح الأرض، بإجراء الأبحاث العلمية التي قد تكون مستحيلة على الأرض.



ومن المنتظر أن تتم إعادة كرة القدم، في رحلة العودة قبل نهائيات كأس العالم، يونيو المقبل.