فان جوغ... مليونير بعد مماته

الشارقة 24 – رويترز:

رسم الفنان الهولندي فنسنت فان جوغ لوحة لمنظر طبيعي عرضت في باريس هذا الأسبوع يتوقع أن تجلب ما بين 3 و5 ملايين يورو أي ما يوازي ما بين 3.7 و6.1 مليون دولار عند طرحها في مزاد سيقام في يونيو المقبل.

فان جوغ رسم هذه اللوحة عام 1882 في مرحلة مبكرة من مسيرته الفنية، واستلهم فيها مشاهد الريف حول لاهاي التي قضى فيها فترة قصيرة، لكن كان لها عظيم الأثر في أسلوبه الفني.

وقال البائع بالمزاد برونو جوبرت إن أهمية اللوحة تكمن في حقيقة أنها كانت معلقة على جدران أهم المتاحف الفنية في العالم، ومنها متحف الفنون الجميلة في مونتريال ومتحف لاهاي، خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية.

وأضاف جوبرت أن هذه اللوحة تمثل بداية مسيرة فنسنت فان جوغ وهي "الفترة التي اكتشف فيها كل إمكانات الرسم ولا سيما كيفية الرسم بالزيت".

ولأنها اللوحة الوحيدة التي تتضمن مناظر طبيعية في تلك المرحلة من مسيرة الفنان فقد اشتملت على الكثير من العناصر التي أصبحت لاحقاً علامة مميزة لأسلوب فان جوغ، بما في ذلك السماوات الكثيفة السحب والغربان التي ظهرت أيضاً في تحفته الفنية (حقل القمح مع الغربان) والتي رسمها عام 1890.

وسيقام المزاد على اللوحة الزيتية في باريس بدءا من الرابع من يونيو، وسيمثل أول مرة يباع فيها عمل لفان جوغ في فرنسا منذ أكثر من عقدين من الزمان.