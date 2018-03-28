مواصفات: 3 ألعاب للأطفال فيها "سم قاتل"

الشارقة 24:

حذرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، من ثلاثة أنواع من ألعاب الأطفال تباع في أسواق الدولة، تحتوي على عناصر كيميائية ضارة، قد تتسبب في إصابة الأطفال بالتسمم، فيما عممت على الأجهزة الرقابية ودوائر التنمية الاقتصادية والبلديات على الصعيد الاتحادي والمحلي، بسحب هذه المنتجات على الفور من الأسواق، والتي تباع في مراكز لبيع المنتجات بأسعار رخيصة.

وأكد الدكتور يوسف السعدي، مدير إدارة شؤون المطابقة في "مواصفات"، أن الهيئة قررت سحب المنتجات من الأسواق لاحتواء تركيبتها على عنصر الـ"بورون" بنسبة أعلى من الحدود المسموح بها، ما قد يشكل خطراً على المستهلكين، خصوصاً فئة الأطفال، ويهددهم بالتسمم عند اللمس أو البلع، كون الأطفال أكثر حساسية لسمية حامض البوريك من البالغين.

والمنتجات التي تقرر سحبها، هي: So-Squishy Slime، و Magic Crystal Mud، وGlitter Slime، حيث أثبتت نتائج المختبرات الشريكة للهيئة احتواء هذه الألعاب على عنصر البورون بنسب أعلى من الحدود المسموح بها.