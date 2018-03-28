نستله تطلق نوعاً جديداً من الشوكولاتة بنسبة سكر أقل 30 %

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت شركة نستله عن إطلاقها نوعاً جديداً من شوكولاتة ميلكي بار يستخدم بديلاً جديداً للسكر في تطور قد يساعد على تهدئة صداع الصحة العامة الذي يهز بشكل متزايد صناعة الحلويات والتي يبلغ حجمها 185 مليار دولار.

وتقول نستله إن الشوكولاتة الجديدة، والتي أطلق عليها اسم ميلكي بار واوسمز، تحتوي على سكر أقل بنسبة 30 % عن الشوكولاتة العادية بفضل المكون الجديد الذي تستخدمه أكبر شركة في العالم للأغذية المعبئة.

وتستخدم نستله سكراً أخف وأسرع في الذوبان وبسعرات حرارية أقل بنسبة 3 % بفضل احتوائه على مكونات طبيعية عبارة عن مزيج من السكر والحليب المجفف والماء.

ويقول مدير التصنيع بنستله إن هدف تصنيع هذا النوع الجديد من الشوكولاتة هو منح الآباء والأمهات خيار تقديم نوع أفضل من الحلوى لأبنائهم.

وميلكي بار واوسمز نوع جديد أغلى من الشوكولاتة البيضاء التي تعود إلى 81 عاماً واكتسبت شهرة بإعلانات طفل يلوح بمسدس، وسيتم طرحها على أرفف المتاجر في بريطانيا وأيرلندا خلال الأسابيع المقبلة.