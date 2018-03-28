تابوت يعود إلى 2500 عام قد يكشف أسراراً عن مصر القديمة

الشارقة 24 – رويترز:

قد يساعد أكاديميون أستراليون في كشف أسرار مصر الفرعونية بعد اكتشاف تابوت يعود إلى 2500 عام ربما يحتوي على بقايا مومياء شخصية رفيعة المستوى.

كانت جامعة سيدني حصلت على التابوت قبل 150 عاماً وصنفته مجموعة من الأكاديميين خطأ على أنه تابوت خال.

وتم اكتشاف الخطأ بطريق الصدفة العام الماضي عندما رفع باحثون غطاء التابوت وعثروا على بقايا مومياء مهترئة.

ويمنح هذا الاكتشاف العلماء فرصة نادرة لإجراء اختبارات على المومياء.

ولا تخضع المومياوات السليمة للاختبارات عادة حفاظاً عليها، مما يقلص فرص الاستفادة العلمية منها.

وتوضح النقوش الهيروغليفية أن صاحبة التابوت امرأة تدعى مير نيث إت إس ويعتقد أكاديميون أنها شخصية رفيعة الشأن كانت تعيش في سنة 600 قبل الميلاد.