مسابقة لاختيار "ملكة جمال طيور الحمام" في الأردن

الشارقة 24 – رويترز:

نحو 800 من طيور الحمام تنافس على الفوز بلقب ملكة جمال الحمام خلال مسابقة نُظمت في العاصمة الأردنية عمان.

وهذه أكبر مسابقة جمال لطيور الحمام في المملكة الأردنية منذ تأسيسها قبل 3 سنوات، حيث شارك فيها 500 من المربين وحضرها 1500 زائر على حد قول المنظمين.

وطيور الحمام الملونة، التي تأتي معظمها من بلاد الشام، أبهرت الزوار.

وقال مصطفى القاروط أحد حُكام المسابقة إن اختيار الطير الفائز يتم وفق مواصفات معينة.

وأوضح محمد المصري وهو أحد منظمي المسابقة أن الطيور التي تشارك في المسابقة لا تُباع لكن الهدف من عرضها هو تقديمها لهواة تربية الحمام وللجمهور الأردني ولتعريف الأجيال القادمة بها.

ولا ينظر الأردنيون لطيور الحمام باعتبارها مجرد طيور جميلة لكنها جزء من حياتهم اليومية. ويتعامل كثير من الأردنيين مع طيور الحمام كهواية وعمل مربح في آن واحد.

وقيّم الحكام الطيور وفقاً لسمات ومواصفات معينة، وحصل أصحاب طيور الحمام التي حلت في المراكز الثلاثة الأولى على دروع في ختام المسابقة.