"مدام توسو" يتيح لزواره الوقوف بجانب الملكة إليزابيث

الشارقة 24 – رويترز:

أصبح بإمكان زوار متحف مدام توسو في لندن تجربة الوقوف جنباً إلى جنب مع أفراد العائلة الملكية البريطانية بمن فيهم الملكة إليزابيث في قصر بكنجهام الشهير، فقد افتتح المتحف مجسماً للشرفة الملكية في القصر حيث اعتاد أفراد العائلة الملكية الوقوف لتحية الجماهير.

وبجانب الملكة إليزابيث، تضم الشرفة أيضاً زوجها الأمير فيليب وولي العهد الأمير تشارلز وزوجته كاميلا بجانب الأمير وليام وزوجته كيت دوقة كمبردج.

وأكد المتحف كذلك أنه يعمل على صناعة تمثال شمعي لخطيبة الأمير هاري ميجان ماركل حتى يكون جاهزاً للعرض بالتزامن مع موعد زفافهما المقرر في شهر مايو.