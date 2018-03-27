متجر بنيويورك يعرض كلاباً للتبني في واجهته الزجاجية

الشارقة 24 – رويترز:

سحب متجر "ساكس فيفث أفينيو" الشهير في نيويورك منتجاته الفاخرة من واجهة العرض الزجاجية الخاصة به ووضع بدلاً منها جراء صغيرة ارتدت قمصاناً قطنية صنعت لها خصيصاً.

المبادرة تهدف إلى تشجيع الناس على تبني الكلاب التي تعج بها ملاجئ المدينة، بدلاً من شراء حيوانات أليفة من المتاجر.

واجتذبت اللفتة بالفعل العديد من المارة الذين توافدوا على رؤية الجراء الصغيرة والتقاط الصور لها، وحتى اصطحاب بعضها للمنزل.

المبادرة جاءت عبر شراكة بين شركة هادسونس باي وهي الشركة الأم لساكس فيفث أفينيو مع جمعية محلية تنشط في مجال حماية الحيوانات.

وتقول الشركة إنها تهدف عبر هذه المبادرة إلى العثور على منازل لجميع هذه الجراء، لأن مع تبني كل كلب، هناك حياتان يتم إنقاذهما، حياة الكلب الذي يتم تبنيه وحياة كلب آخر يمكن أن يشغل مكانه في ملاجئ الحيوانات.