اللوز والفستق والفاكهة ضحايا حرب تجارية بين الصين وأميركا

الشارقة 24 – رويترز:

يتملك القلق والاستياء العديد من المستهلكين في الصين جراء احتمال زيادة أسعار الكرز والفستق اللذين تستوردهما البلاد من الولايات المتحدة في أعقاب انتقادات تهدد بحرب تجارية بين البلدين.

وبات ما يقرب من 80 % من منتجات الفاكهة والمكسرات التي تستقدمها الصين من الولايات المتحدة في خطر بعد إعلان بكين أنها ستحصل رسوماً إضافية على واردات أميركية بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار.

وجاء ذلك رداً على خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم على واردات من السلع الصينية بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار.

وارتفعت قيمة الصادرات الأميركية من الفاكهة والعصائر المجمدة والمكسرات إلى الصين إلى 669 مليون دولار العام الماضي، كما كانت الولايات المتحدة أكبر مورد للتفاح والكرز والجوز واللوز للبلاد.

وشهدت واردات الصين من الفاكهة والمكسرات ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات القليلة الماضية بفضل النمو المتسارع للطبقة المتوسطة، وهو ما أدى لظهور جيل جديد من المستهلكين مستعد للإنفاق ببذخ على الطعام الصحي.