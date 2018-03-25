الذهاب إلى المدرسة... رحلة محفوفة بالمخاطر في أفغانستان

الشارقة 24 – أ ف ب:

ترتدي دنيا البالغة 8 أعوام البزة المدرسية الزرقاء مع انطلاق الموسم الدراسي في أفغانستان، وهي شأنها في ذلك شأن ملايين التلاميذ الأفغان، معرضة لخطر الهجمات خلال التوجه إلى المدرسة.

وتقول الطفلة وهي تتناول طعام الفطور في منزل العائلة في كابول "إنها الساعة السابعة تقريباً وسنتأخر على المدرسة". وتنهمك والدتها مليحة في تحضير حقائب المدرسة المحمولة على الظهر والوشاح لبناتها. وهو مشهد يتكرر في ملايين الأسر في العالم في اليوم الأول من الموسم الدراسي الجديد.

لكن في أفغانستان التي تنهشها الحرب منذ عقود، فإن إيصال الأطفال إلى المدرسة وإعادتهم منها ليس بالأمر السهل. وفي غياب الأفق الواضح ينتشر العنف في كل مكان وغالباً ما يكون المدنيون أول ضحاياه.

فغالباً ما يختار الانتحاريون تفجير أنفسهم في ساعات الذروة عندما تكون الشوارع مكتظة بالناس والسيارات. ويتزامن ذلك عادة مع نقل الأهل لأولادهم إلى المدرسة أو إعادتهم منها.