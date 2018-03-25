شخصيات السنافر تزين هيكل طائرة لخطوط طيران بروكسل

الشارقة 24 – رويترز:

طائرة لشركة طيران بروكسل البلجيكية تظهر بحلة جديدة بعد أن رسم على هيكلها الخارجي صور لشخصيات سنفور الكرتونية الشهيرة.

هذه الطائرة ستكون خامس طائرة للخطوط الجوية في بلجيكا تحمل هذا الرسم الرمزي المميز. وتم طلاؤها بهذا الرسم في أوسترافا بجمهورية التشيك ما بين التاسع عشر والثالث والعشرين من مارس.

وأقامت الشركة في أغسطس الماضي مسابقة للخروج بفكرة الشخصية التي ترسم على الطائرة الخامسة، ليقع الاختيار على فكرة قدمتها مارتا ماسيلاني لرسم شخصيات السنافر الزرقاء، التي تعتبر من أكثر الشخصيات الكرتونية المحبوبة التي ظهرت في بلجيكا، والذين وصفتهم الشركة بأنهم أفضل اختيار ليمثلوا بلادهم.

وبدأت خطوط بروكسل الجوية هذه المسابقات عام 2015، وكان من بينها طائرة رسمت عليها شخصية راكهام من مغامرات تان تان.

كما حملت إحدى الطائرات أيضاً رسماً للفنان التشكيلي رين ماجريت، وأخرى للمنتخب البلجيكي الذي يلقب الشياطين الحمر.