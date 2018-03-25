فلبينيون يشاركون بسيوف حرب النجوم في "ساعة الأرض"

الشارقة 24 – رويترز:

بسيوف الضوء التي تشتهر بها سلسلة حرب النجوم، جاب هؤلاء الفلبينيون من محبي هذه السلسلة شوارع إحدى المناطق التجارية في العاصمة مانيلا، للمشاركة في الفعاليات السنوية لساعة الأرض.

أكثر من 100 من البالغين والأطفال شاركوا في الفعالية، حيث ارتدى بعضهم أزياء تشبه ملابس شخصيات الجيداي والسيث في سلسلة حرب النجوم، وقدم بعضهم عروضاً مهارية بسيوف الضوء على خلفية أضواء خافتة من المتاجر والمطاعم المجاورة.

وقال جلين تشوا أحد المشاركين إنه يعتقد أن ساعة الأرض هي حدث يمكن من خلاله المحافظة على الطاقة الكهربائية، وأشار تشوا إلى شخصيات الجيداي في السلسلة، قائلاً إنهم كانوا ليحبوا هذه الفعالية لأنها تنشر رسالة خير، وهو ما تدور حوله فكرتهم.

الحدث العالمي الذي يقام للسنة الحادية عشرة هذا العام يهدف للتوعية بالممارسات البشرية وأثرها على التغير المناخي، وبدأت فكرته عام 2007 في مبادرة أطلقها الصندوق العالمي للطبيعة في أستراليا لمناهضة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون التي تسببها الممارسات البشرية، وترتبط بارتفاع درجة حرارة الأرض.

وتوجه الفعالية السنوية الأفراد لتخفيض استهلاكهم من الطاقة، وبحسب الصندوق العالمي للطبيعة كان للحملة أثر كبير في الفلبين، إذ تعتبر هذه الدولة في جنوب شرق آسيا واحدة من أكثر الدول التي دعمت الفعالية وقادت المشاركة فيها ما بين عامي 2009 و2013.