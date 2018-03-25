مشتل يضم ملايين الزهور وأشجار الزينة في العراق

الشارقة 24 – رويترز:

ملايين من الزهور وأشجار الزينة في مشتل جديد للنباتات بمدينة السليمانية العراقية، يتيح لسكان المدينة سوقاً ممتدة ومنظراً جميلاً في آن واحد.

المشتل الذي يحمل اسم "العودة إلى الطبيعة" افتتح في الثاني من مارس بعد 18 شهراً من الإعداد.

ووصف صدام جاسم المسؤول عن المشتل بأنه أكبر مشروع في العراق.

المشتل يهدف لتلبية الطلب المحلي على الزهور والأشجار ولتصدير بعض المنتجات لأسواق دول مجاورة وغيرها من دول العالم.

ويقول سكان مدينة السليمانية التي تقع في إقليم كردستان إن المشتل الجديد يوفر لهم تنوعا في المنتجات، كما يوفر عليهم قطع مسافات لمشاتل أخرى بحثاً عن زهور أو نباتات معينة.

منتجات المشتل الجديد تباع بأسعار تنافسية مقارنة مع أسعار الزهور والنباتات المستوردة من دول أخرى كتركيا وهولندا.