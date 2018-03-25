الشرطة الإيطالية تنجح في لم شمل 6 جراء بأمها بعد سرقتها

الشارقة 24 – رويترز:

نجحت الشرطة الإيطالية في إعادة 6 جراء من الفصيلة البوميرانية إلى أمها بعد يوم واحد من قيام شخص بسرقة هذه الجراء من منزل سيدة تعيش في مدينة راجوزا بجزيرة صقلية.

وكانت السيدة قد أبلغت الشرطة بسرقة الجراء من شقتها بعد أسابيع قليلة من ولادتها.

ونجح رجال الشرطة في التوصل إلى السارق بعد أن اقتحموا غرفة داخل شقته كان يخبئ الجراء الستة بداخلها، رغم أنه نفى قيامه بسرقتها إلا أن نباح أحداها كشف أمره.

وبمجرد وصول الجراء الستة إلى قسم الشرطة أحضرت السيدة "الكلبة الأم" ليجتمع الشمل مع أبنائها.