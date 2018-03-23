"دعوات بماء الذهب" لـ 600 شخص لحضور زفاف هاري وميجان

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن مكتب الأمير البريطاني هاري الخميس، أن الأمير وخطيبته الأميركية ميجان ماركل سيقومان بدعوة 600 شخص، لحضور حفل زفافهما في مايو، لكن قائمة المدعوين لم يكشف عنها بعد.

وصرح قصر كينزنجتون، أن جميع المدعوين لحضور مراسم الزواج في كنيسة سان جورج يوم 19 مايو بقصر ويندسور، قصر الملكة إليزابيث، سيدعون إلى حفل استقبال ومأدبة غداء بعد ذلك.

وفي المساء سيحضر 200 مدعو حفل استقبال خاص في فروجمور هاوس، يقيمه الأمير تشارلز والد هاري.

ونوه القصر بأن الدعوات المطبوعة بماء الذهب، أرسلت بالفعل هذا الأسبوع، لكن هوية المدعوين لن تعلن في هذه المرحلة.

وكتب في الدعوة على الزفاف "يسر صاحب السمو الملكي أمير ويلز دعوة "..."، لحضور زفاف صاحب السمو الملكي الأمير هنري من ويلز على السيدة ميجان ماركل".

وفي الزفاف الباذخ للأمير وليام الشقيق الأكبر لهاري، تمت دعوة 1900 شخص في كاتدرائية وستمنستر في 2011.

وتكهنت صحف بريطانية أن يدعو هاري الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، الذي أجرى معه مقابلة في راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" خلال عيد الميلاد، فيما لن يدعو الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وصرحت كلوديا جوزيف التي تكتب عن السيرة الذاتية لأفراد من العائلة الملكية، بأن هاري لا يريد القيام بأي خطوة لها تبعات سياسية قد تسبب حرجاً لجدته الملكة.

وأضافت أن خيارات هاري وماركل حتى الآن، تشير إلى أن زفافهما سيكون أكثر خصوصية، من زفاف وليام على كيت ميدلتون.