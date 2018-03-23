إعادة افتتاح بئر زمزم بعد إعادة تأهيله الثلاثاء

الشارقة 24 – وام:

تفتتح إمارة منطقة مكة المكرمة، يوم الثلاثاء المقبل، صحن المطاف في المسجد الحرام، بشكله النهائي، بعد الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل بئر زمزم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية: إن تأهيل بئر زمزم، يعد مشروعاً حيوياً، ويأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لخدمة الإسلام والمسلمين، من ضيوف الرحمن.

وكان مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية السعودية، قد باشر العمل بالمشروع، في أكتوبر الماضي، بالتنسيق مع إمارة منطقة مكة المكرمة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وأنجز خلال أقل من ستة أشهر، على الرغم من التحديات الكبيرة، لتنفيذ المشروع، بسبب موقعه الحساس في صحن المطاف.

واستخدم في إنجاز وتأهيل بئر زمزم، أفضل الوسائل التقنية الحديثة، التزاماً من الحكومة السعودية، برعاية وتطوير الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة، وخدمة ضيوف الرحمن.

وأولى المشروع، اهتماماً كبيراً، بسلامة ضيوف الرحمن، من المصلين والمعتمرين والزائرين، وأيضاً العاملين في المشروع.