عمال بلدية تركية يعزفون الموسيقى بصناديق القمامة والمكانس

الشارقة 24 – رويترز:

شكل عمال بلدية في العاصمة التركية أنقرة فرقة موسيقية تدعى "تين بان" وذلك باستخدام صناديق القمامة والمكانس كآلات موسيقية مؤقتة.

وقال يلمظ إيتي عازف الإيقاع في الفرقة، إن زملاءه صنعوا عصي الطبلة من المكانس، بينما يستخدمون صناديق القمامة ذات الأحجام المختلفة كأدوات إيقاعية.

وأضاف إيتي أن أعضاء فرقة "تين بان" قاموا بلحام سور شرفة معدني واستخدامه للحصول على صوت الأجراس، مشيراً إلى أن "له صوتاً مختلفاً".

فرقة "تين بان" قدمت أول حفل موسيقي لها منذ عام، ويأمل أعضاؤها في مواصلة تحسين أدائهم.