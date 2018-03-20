تفوق فرنسي في بطولة "سو إرميس" لقفز الحواجز

الشارقة 24 – رويترز:

تألق فرنسي واضح شهدته حلبة "القصر الكبير" في باريس لدى احتضانها بطولة "سو إرميس" لفروسية قفز الحواجز.

فلأول مرة في تاريخ المسابقة الدولية، يفوز فارس فرنسي بالجائزة الكبرى في البطولة متفوقاً على 49 من أبرز فرسان العالم الذين تنافسوا على تخطي حواجز وصل ارتفاعها إلى 1.60 متر.

وفاز الفرنسي سيمون ديليستر بالجائزة التي تصل قيمتها المالية إلى ما يعادل 163 ألف دولار تقريباً، بعد أن تمكن من تحقيق أسرع زمن بين المتنافسين بلغ 34.54 ثانية دون أن يرتكب أي أخطاء على صهوة جواده ريان.

كما استغل الفارس الفرنسي فيليب روزيه عاملي الأرض والجمهور ليفوز بمنافسات ضد الساعة بعد أن تخطى حواجز بارتفاع متر ونصف المتر.

وينحدر روزيه من عائلة من الفرسان البارزين، حيث نافس والده في الأولمبياد من قبل، فيما شارك شقيقه في العديد من المسابقات على المستوى الوطني.