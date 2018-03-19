طلاب من مدارس الضفة يتنافسون في "فيرست ليجو ليج" للروبوت

الشارقة 24 – رويترز:





طلاب فلسطينيون في مدارس بالضفة الغربية يختبرون قدراتهم على تصميم روبوتات وبرمجتها في مسابقة علمية نظمت في بلدة بيرزيت.

"فيرست ليجو ليج" هي مسابقة علمية عالمية في هذا المجال لها ما يزيد على 1400 فعالية في 88 دولة، وفقاً لما يذكره الموقع الإلكتروني للمسابقة.

واستضافت الفعالية التي نظمتها مؤسسة فكر الفلسطينية جامعة بيرزيت في الضفة الغربية، حيث جمّع طلاب تتراوح أعمارهم بين 9 سنوات و16 عاماً الروبوتات وحركوها عن بعد لجعلها تكمل مهام معينة، في 12 مجموعة قدم من خلالها الطلاب روبوتاتهم للجنة حكام يسجلون نقاطاً ويعلنون المجموعة الفائزة.

وقال داود العفيفي أحد الحكام في اللجنة إن العنصر الذي فرق بين الفرق المتنافسة كان سرعة إنجاز الروبوتات لمهامها.

وشارك في المسابقة طلاب من مدارس تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وأخرى خاصة وعامة.