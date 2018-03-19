برج إيفل يتحول إلى مضمار سباق "للجري صعوداً"

الشارقة 24 – رويترز:

تحول برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس مؤخراً إلى مضمار فريد للجري، شهد تنافس رياضيين في سباق سنوي للجري صعودا نحو قمة البرج الذي يعد أحد أشهر المعالم السياحية في العالم.

السباق جاء هذا العام في نسخته الرابعة تحت اسم "لا فيرتيكال دو لا تور إيفل" وضم 129 مشاركاً من 5 قارات من بينهم 40 عداءً محترفاً.

وخاض المتنافسون من الرجال والنساء غمار السباق بصعود 1665 درجة، هي درجات البرج الذي يبلغ ارتفاعه 324 متراً، في محاولة للوصول إلى أعلى جزء فيه في أسرع وقت ممكن.

هذا العام حافظ الرياضي البولندي بيوتر لوبودزينسكي على لقبه في فئة الرجال، إذ بلغ قمة البرج في سبع دقائق و56 ثانية و67 جزءاً من الثانية، ليكون ذلك فوزه الرابع على التوالي.

أما فئة السيدات في السباق فشهدت فوز الأسترالية سوزي وولشام محتفظة أيضاً باللقب لرابع مرة على التوالي، واستغرقها العدو إلى قمة البرج 10 دقائق وثانيتين و70 جزءاً من الثانية.

وقال منظمو الفعالية الرياضية في بيان صحفي إنها تهدف هذا العام للاحتفال بوقوع الاختيار على مدينة النور باريس لاستضافة أولمبياد 2024.