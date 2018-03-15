حلاق مصري يرسم وجه "محمد صلاح" على رؤوس محبي لاعب "ليفربول"

الشارقة 24 – رويترز:

الحلاق المصري وليد مكرم، المعروف باسم القيصر يقوم برسم صورة صلاح على رؤوس زبائنه بعد أن تعلم نقش لوحات على الرؤوس قبل عامين من خلال التعليم الذاتي، استغل هذا الحلاق حب الكثير من المصريين للاعبهم المفضل محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم كي يظهر إبداعاته في هذه المهنة.

ويستخدم مكرم في هذه التقنية الطباشير الأبيض أولاً حيث يرسم وجه الشخص الذي يرغب الزبون في رسمه على رأسه قبل أن يستخدم ماكينة الحلاقة والمقصات وأمواس الحلاقة لإضافة التفاصيل، لكن القيصر يستخدم الرسم بالأبيض والأسود فقط دون أي تفاصيل للوجه لينهي لوحته بنجاح.

ونجح هذا الحلاق المصري في رسم كثير من المشاهير على رؤوس زبائنه ومنهم الممثل المصري أحمد حلمي والمطرب العراقي كاظم الساهر والمطربة الراحلة أم كلثوم.