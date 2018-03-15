أوكرانيا تفتتح استوديو "آرت بت" لتصوير الحيوانات

الشارقة 24 – رويترز:

افتتحت المصورة الأوكرانية ناتاليا كوزنيتسوفا استوديو تصوير للحيوانات في مدينة لفيف بغرب البلاد لتستغل قدرتها على جعل الحيوانات تنظر باندهاش عند التقاط الصور.

ورغم أن الاستوديو الذي يطلق عليه "آرت بت" تأسس قبل 6 أشهر فقط، إلا أنه لاقى شعبية بين محبي الحيوانات الأليفة حتى باتت ناتاليا تتلقى 30 طلب تصوير كل شهر.



ولكونها نازحة داخلياً من منطقة دونيتسك التي يسيطر عليها انفصاليون في شرق البلاد حيث أودى الصراع بحياة أكثر من 10 آلاف شخص في 4 سنوات، حصلت ناتاليا من سفارة ليتوانيا على 1000 يورو قيمة رأسمالها الذي بدأت به مشروعها.

وتقول ناتاليا إن الحيوانات الأليفة ليست النموذج الأسهل للعمل معه إذ أنها تحتاج إلى أسلوب معين، لأنها تخشى وميض الكاميرا والأجواء شبه المظلمة.

والمساعدة الرئيسية لناتاليا هي ابنتها فالنتينا (13 عاماً) التي تجيد بحق لفت انتباه الحيوانات ليس فقط من خلال استخدام لعب مختلفة وإنما من خلال تقليد نباح الكلاب أيضاً.