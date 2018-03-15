الأمم المتحدة: فنلندا أسعد دول العالم

الشارقة 24 – رويترز:

وفقاً لاستطلاع صادر عن منظمة تابعة للأمم المتحدة، تصدرت فنلندا قائمة الدول الأكثر سعادة في العالم لهذا العام، في حين جاءت بوروندي في ذيل القائمة بينما تراجعت الولايات المتحدة رغم ازدياد ثرائها.

وتقول معلمة أميركية تعمل في إحدى مدارس الأطفال إنه تم الإعداد لكل شيء في المجتمع الفنلندي لكي يحقق الناس النجاح في كل المجالات ومنها التعليم الجامعي والتعليم المجاني أو شبه المجاني في المدارس والرعاية الصحية المجانية للجميع ومنظومة وسائل النقل التي تعمل بشكل جيد للغاية.

تقرير السعادة العالمي الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة لهذا العام صنف 156 دولة، وفقاً للدرجات التي سجلتها عند تقييم عدد من المعايير من بينها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والرعاية الاجتماعية ومتوسط الأعمار والحريات الاجتماعية وغياب الفساد.

وتقدمت فنلندا من المرتبة الخامسة العام الماضي لتحل محل النرويج في المرتبة الأولى. وتهيمن على قائمة الدول العشر الأكثر سعادة في العالم في عام 2018 الدول الإسكندنافية مثل فنلندا والنرويج والدنمرك وأيسلندا والسويد، بالإضافة إلى سويسرا وهولندا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا.

ورغم ازدياد ثرائها فقد تراجعت الولايات المتحدة عن المرتبة 14 العام الماضي لتحتل المرتبة 18 هذا العام وجاءت بريطانيا في المرتبة 19 تليها الإمارات في المرتبة 20 بينما جاءت بوروندي في ذيل القائمة.