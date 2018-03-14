تايلاند تدعو عشرات الفيلة إلى مأدبة من الفواكه

الشارقة 24 – رويترز:

نحو 70 فيلاً في العاصمة التايلاندية القديمة أيوتيا كانوا مدعوين على ما لذ وطاب من أنواع الفاكهة احتفالاً بيوم الفيل، وهو مناسبة يحظى فيها البالغون والصغار بفرصة إطعام هذه الكائنات الضخمة الودودة.

وبدأت تايلاند الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 1998 وأطلقه نشطاء مدافعون عن الحياة البرية لتذكير المواطنين بأهمية الأفيال وكذلك لحثهم على المساعدة في جهود حماية هذه الحيوانات من الصيد غير المشروع.

ولعقود طويلة، ظلت الأفيال جزءاً من عوامل الجذب السياحي إذ يتم تدريبها على تقديم عروض وجولات للسياح في المدن التايلاندية.

وقال مسؤولوون في مدينة أيوتيا إن مجال السياحة هو العمل الأسهل الذي يمكن أن يوفر حياة كريمة سواء للأفيال أو مدربيها.

ويعيش حوالي 3500 فيل في المناطق البرية في أنحاء تايلاند وفقاً لوزارة حماية الحياة البرية والمحميات.