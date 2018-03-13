فنان صيني يسلط الضوء على أزمة المهاجرين بمجسم لقارب مطاطي

الشارقة 24 – رويترز:

كشف الفنان الصيني آي واي واي، أمس الإثنين، عن عمل فني على شكل قارب مطاطي طوله 60 متراً يتكدس على متنه أكثر من 300 مجسم لأشخاص مجهولين، لتسليط الضوء على أزمة المهاجرين في العالم.



القارب المصنوع من المطاط صمم لعرضه في معرض براج الوطني تحت عنوان "قانون الرحلة"، وهو العمل الفني الرئيسي لمعرض سيدني الفني 2018، وهو نفس المطاط الذي يستخدم في صناعة القوارب التي تحمل المهاجرين في عرض البحر المتوسط.

آي واي واي كان شاهداً على معاناة المهاجرين عندما ذهب إلى جزيرة ليسبوس اليونانية، وقال إن الآلاف ومن بينهم أطفال فقدوا أرواحهم في رحلة الهجرة عبر مياه البحر المتوسط إلى أوروبا بحثاً عن الحرية والأمان والمأوى، إلا أنهم يجدون الرفض ينتظرهم في أوروبا لأتفه الأسباب.

ووضع العمل الفني في جزيرة "كوكاتو" وهي موقع سابق لبناء السفن.

وقال الفنان الصيني الذي يعيش في المنفى: "إن الموقع مناسب بالنسبة لسجل أستراليا في التعامل مع المهاجرين".

والفنان الصيني موجود في أستراليا أيضاً من أجل الترويج لفيلمه الوثائقي بعنوان "التدفق البشري"، وسيلقي كلمة بمناسبة بدء العرض المقرر في 15 مارس في دار أوبرا سيدني.