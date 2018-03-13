خطيبة الأمير هاري تشارك في أول نشاط رسمي مع الملكة إليزابيث

الشارقة 24 - رويترز:

شاركت الأميركية ميجان ماركل، خطيبة الأمير هاري، الإثنين، في أول نشاط رسمي مع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية منذ أن أعلن الاثنان العام الماضي أنهما سيتزوجان.

وانضمت ماركل إلى زوجها المحتمل وآخرين من كبار أفراد الأسرة المالكة، منهم الأمير تشارلز والد الأمير هاري والأمير وليام شقيقه الأكبر وزوجته كيت، في قداس لدول الكومنولث بكنيسة وستمنستر آبي بلندن.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وباتريشيا سكوتلاند، الأمين العام للكومنولث من بين تجمع مؤلف من 2000 شخص حضروا القداس، وهو أكبر تجمع ديني سنوي في المملكة المتحدة والذي يضم أيضاً أكثر من 800 تلميذ المدارس والشبان.

والملكة إليزابيث هي زعيمة الكومنولث منذ عام 1952، ويقول مساعدوها إنها ترى نجاح المنظمة، التي تضم الآن 53 عضواً يمثلون أكثر من 2.4 مليار نسمة، أحد أعظم إنجازاتها كملكة.