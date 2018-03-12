مسيرة بالدراجات النارية في باريس دعماً للمرأة

الشارقة 24 – رويترز:

في مسيرة استعراضية في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، نحو 1000 دراجة نارية وعلى متنها مشاركون من الرجال والنساء، انطلق هدير محركاتها مترددة أصداؤها، في فعالية تحتفي بيوم المرأة العالمي الذي يقام في الثامن من مارس.

وقاد المسيرة التي تأتي في نسختها السابعة هذا العام عدد من اتحادات راكبي الدراجات النارية في البلاد.

وقالت سيلين جرولو منظمة الفعالية إن الفضل يعود للدراجات النارية في حصول هؤلاء السيدات على بعض الحرية التي لا تتمتع بها نساء أخريات لسوء الحظ. لذا فهي تأمل في الحفاظ على تلك الحقوق وأن تحتفل بها من خلال هذه المسيرة.

أما جان روبير أحد الرجال المشاركين فقال إن من المؤسف أنه لا تزال هناك حاجة لإقامة فعاليات كهذه للتأكيد على حقوق المرأة ومساواتها بالرجل. مضيفاً أنه عندما يأتي اليوم الذي تتحقق فيه هذه المساواة، لن تكون هناك حاجة للتفريق بين النساء والرجال وتنظيم يوم خاص للتأكيد على قضية حقوق المرأة.

وشهدت مدن فرنسية أخرى مثل ليون ومرسيليا وبوردو مسيرات مماثلة تزامنت مع هذه المسيرة.