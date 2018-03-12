منافسات للتجديف وقوفاً في أكبر بحيرة تحت الأرض في أوروبا

الشارقة 24 – رويترز:

هنا في هذا الكهف الذي يضم أكبر بحيرة تحت الأرض في أوروبا تجمع هؤلاء لخوض منافسة في رياضة التجديف وقوفاً على الألواح للمنافس الأسرع في عبور هذه البحيرة.

السباق يمتد لـ 300 متر فقط فيما يمثل جزءاً من البحيرات الجبلية تحت الأرض في جبال الألب بسويسرا، تعتبر مقصداً للسياحة في المنطقة.

وتمكن المتنافسون من خوض السباق فرادى أو ضمن فرق تتكون من فردين، فيما قسمت المنافسات إلى تصنيفات للرجال والسيدات يتخطون خلالها العقبات التي تواجههم فيها.

هذه المنافسة أقيمت لأول مرة عام 2015، وتعتبر الفعالية الوحيدة من نوعها في العالم.