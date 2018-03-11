في أول عرض خلال 40 عاماً

عرض أزياء في "ديزني لاند" بلمحة من شخصية "ميكي ماوس"

  • الأحد 11, مارس 2018 في 11:09 ص
قدم عرض أزياء في متنزه بديزني لاند ملابس تحمل لمحة من شخصية الفأر ميكي ماوس الكرتونية، الذي أقامه مشغل (أوبينينج سيريموني) للحياكة، في أول عرض أزياء يشهده هذا المتنزه خلال 40 عاماً.

الشارقة 24 – رويترز:

ميكي ماوس هو الشخصية الرئيسية في عرض الأزياء هذا في ديزني لاند، الذي أقامه مشغل (أوبينينج سيريموني) للحياكة، في أول عرض أزياء يشهده هذا المتنزه خلال 40 عاماً.

الشخصية الكرتونية الشهيرة للفأر ميكي زينت الأزياء في هذا العرض، الذي ضم بناطيل وتنورات وسراويل وسترات من الصوف، وقمصاناً بمقاسات كبيرة، وظهرت على بعضها يدا ميكي ماوس وأذناه.

الفعالية أقيمت داخل متنزه (توون تاون) في ديزني لاند بمدينة أناهيم في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث استمتع الحاضرون بالذرة المحمصة (الفشار) التي قدمت لهم إلى جانب البيتزا والمثلجات.