قصاب مصري يصنع كريمات مرطبة وزيوتاً مستخلصة من دهن النعام

الشارقة 24 – رويترز:

طيور النعام تحتوي على كنز كله فوائد لصحة الإنسان، لذا بدأ القصاب المصري كريم جاد، الذي يشتري النعام لبيع لحمه، بدأ يبيع دهن النعام في صورة زيوت وكريمات مرطبة.

جاد يذيب الدهن في شقته ثم يعبئه في زجاجات صغيرة لبيعه للزبائن ومحلات العطارة المحلية.

وتعتبر تربية النعام وبيعه تجارة رابحة لمن يعملون بها، حسبما يقول مربي النعام وجيه غنيمي.

وبينما يعرف عن لحم النعام أنه بديل معروف لمن يعانون من ارتفاع معدلات الكوليسترول، فإن دهن النعام الذي يحيط بالعضلات غني جداً أيضاً بالفوائد.

ويُقال إن زيت النعام يحتوي على أوميجا 3 وأوميجا 6، إضافة إلى 9 أحماض أمينية معروف أن لها فوائد علاجية للقلب والشعر والجلد والأظافر.

علياء زغلول هي إحدى زبونات جاد قالت إن زيت النعام أصلح مشكلات في شعر أطفالها.

ويمكن أيضاً أن يُستخدم الزيت الطبيعي لتخفيف الأوجاع وألم العنق أو العضلات، إضافة إلى تخفيف آلام المفاصل.

إلا أنه ورغم ثقة البعض في فوائد الزيت المستخلص من هذا الطائر، إلا أن مختصين لا يزالون يؤكدون الحاجة لإجراء مزيد من الدراسات على استخدام هذا الزيت كبديل للكيماويات.