سورية تبتكر سترة نجاة بجهاز لتحديد المواقع "جي.بي.إس"

الشارقة 24 – رويترز:

نجحت صبا عبيد شابة سورية في العشرين من عمرها في تصميم سترة نجاة مزودة بجهاز تحديد المواقع العالمي "جي.بي.إس"، بحيث يعمل بشكل آلي عند تعرض المهاجرين بطريق البحر للغرق، حيث تبعث برسالة إلى أقرب قوة لخفر السواحل توضح بدقة موقع الشخص الذي يرتدي السترة.

لكن تصميم النموذج الأولي للسترة لم يكن مهمة سهلة على الإطلاق بالنسبة لصبا، فهي تعمل في خيمة صغيرة وسبق لها التقدم مراراً بطلبات للحصول على منح دراسية، إلا أن كل طلباتها قوبلت بالرفض، إلى حين تم قبولها في أغسطس الماضي في ماراثون أسطرلاب، وهي مسابقة للإبداع العلمي للمراهقين تنظمها جمعية إبداع في الأردن.

وقدم الماراثون لصبا التدريب والدعم الفني، وساعدها على بناء النموذج الأولي من سترة النجاة.

وتقول صبا إنها تأمل أن يصل اختراعها إلى كل الرياضيين البحريين وشركات السياحة ولا يقتصر استخدامه على المهاجرين فقط.

وتأمل صبا في الحصول على براءة اختراع لسترتها للبدء في الإنتاج على نطاق واسع.

وكان والد صبا قد خاض رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا بطريق البحر إلى أن وصل إلى النمسا، حيث يأمل في التئام شمل أسرته في نهاية المطاف.